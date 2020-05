Mara Venier: «In quarantena cucino e mangio, ho preso 8 chili...»

ROMA - Attentissima a rispettare le ordinanze governative e le norme di sicurezza, Mara Venier non ha invece prestato altrettanta attenzione alla linea…

Intervistata da Radio 2, la conduttrice ha confessato di essersi dedicata soprattutto alla cucina durante il periodo di isolamento forzato insieme al marito Nicola Carraro. E cucinando, la zia Mara non ha potuto fare a meno anche di mangiare.

«Ho un terrazzo, cammino lì ma poco, non faccio altro che cucinare e mangiare - ha spiegato la Venier - Ho preso 8 chili, non faccio altro che cucinare, rispetto regole e misure, ed è giusto così».

La Venier ha invece confermato di essere arrivata al limite della sopportazione della quarantena: «Anche la convivenza è pesante, ragazzi - lo sfogo della Venier - Ci sono due letture, quella di chi è lontano e quella di coloro che vivono insieme. Io non ne posso più, in generale. Pure la convivenza stretta, per chi non è abituato, alla lunga diventa pesante».

E anche lo spazio non basta, nonostante la grande casa in cui vive con Carraro: «Siamo in due piani, lo spazio c’è. Però non ero abituata a stare così tanto a casa».

Infine, ha raccontato di essersi dovuta adeguare alle esigenze dell’isolamento anche per tenere aperta la sua “Domenica In”: «All’inizio non è stato semplice - ha detto Mara -. Mi trucco a casa, mi faccio i capelli a casa. In Rai i reparti sono chiusi, è anche giusto cosi».