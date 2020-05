Altro figlio per Mario Biondi: sarà il nono!

ROMA - Il problema della crescita zero in Italia sarebbe ancora più grave se non ci fosse Mario Biondi. Il cantante catanese, infatti, sta per diventare nuovamente padre: già papà di ben otto figli, attende la numero nove dalla sua terza compagna, di cui non si conosce il nome. A dare la notizia è stato lo stesso cantante, durante la trasmissione radiofonica “Radio2 Social Club”.

Non sappiamo se il suo è un record nel mondo della musica, sicuramente rappresenta una caratteristica davvero particolare. Biondi, il cui vero nome è Mario Ranno, ha avuto ben 6 figli dalla sua prima compagna Monica: si tratta di tre maschietti - Marzio, Ray e Louis Mario - e tre femminucce, Zoe, Marica e Chiara. Una volta lasciata Monica, Mario Biondi ha avuto una relazione con Giorgia Albarello, terza classificata a Miss Italia 2007: da questa storia è nata una (sola) bimba, Mia. La figlia numero 8 è invece arrivata dalla sua terza storia, quella con l’attuale compagna, che ha dato alla luce il piccolo Mil.

In totale, dunque, Biondi ha quattro maschietti e quattro femminucce, ma il gentil sesso è ormai pronto al sorpasso in famiglia: il nono figlio di Biondi sarà appunto una femmina, il papà e la mamma hanno già scelto per lei il nome di Matilde. Tempo per pareggiare i conti, comunque, ce n’è: Mario Biondi ha solo 49 anni e il trend degli ultimi anni vede molti uomini diventare genitori in tarda età.