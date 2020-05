Quarantena insieme per Eros e Marica: ora tornerà l’amore?

ROMA - Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno trascorso la quarantena insieme. Lo scrive l’informatissimo Dagospia, che spiega come i due ex si siano riavvicinati per il bene dei figli, Rafaela Maria (8 anni) e Gabrio Tullio (5), decidendo di trascorrere il periodo di lockdown sotto lo stesso tetto.

Una situazione che sta spingendo naturalmente gli amanti del gossip a chiedersi se l’essere tornati a vivere insieme non rappresenti la premessa a qualcosa di più… D’altra parte qualche settimana fa Novella 2000 aveva parlato di un amore pronto a rifiorire tra il cantautore romano e l’ex modella: a fare da Cupido sarebbe stata Aurora, la figlia del primo matrimonio di Eros, che avrebbe convinto il padre a riprovarci con la Pellegrinelli. Che, nel frattempo, ha interrotto la sua relazione con l’imprenditore Charley Vezza.

Quanto a Eros, durante l’emergenza coronavirus è stato impegnato soprattutto a smentire presunti flirt, come quello con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao e poi quello con la conduttrice Rai Roberta Morise. Due gossip che hanno infastidito non poco il cantante, come rivelato dalla figlia Aurora in un’intervista al settimanale Oggi.

«Mio padre è un musicista, non concepisce il gossip gratuito, senza una foto, senza uno straccio di fondamento - le parole della figlia di Eros e Michelle Hunziker -. E se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera. Ci sentiamo e ci vediamo via Internet almeno una volta al giorno e poi ci scriviamo di continuo. Mi mancano un sacco i miei fratelli, non vedo l’ora di abbracciarli. Per il resto il mio aiuto è stargli accanto, come lui ha sempre fatto con me. È un grande padre».