Chiara Ferragni incinta? Una foto scatena i fan

Seguitissimi su Instagram, Fedez, Chiara Ferragni e anche il piccolo Leone hanno aumentato la loro popolarità durante la quarantena per il coronavirus, promuovendo iniziative di solidarietà - grazie alla raccolta fondi da loro lanciata è stato costruito un reparto Covid-19 all’ospedale San Raffaele di Milano - e intrattenendo i follower con spettacoli dal balcone, scenette e gag nelle loro Stories.

Ora, però, a scatenare i fan dei Ferragnez è un’immagine postata da Chiara che la ritrae in lingerie, di profilo: una foto decisamente hot, ma stavolta i commenti non si sono concentrati sulla bellezza o la sensualità della bionda fashion blogger e imprenditrice. A stuzzicare la curiosità dei follower è la pancia lievemente prominente della Ferragni che ha portato molti fan a pensare ad una gravidanza in arrivo. “Ma è ingrassata!”, sottolinea una follower, ma immediata la replica: «Voglio ricordare che l’ultima volta che abbiamo detto tutti così dopo tre mesi è spuntata la foto di Leo in arrivo». «Sicuramente sarà la troppa pizza, ma fateci sperare!», chiosa un altro follower.

Al momento la Ferragni non ha risposto alle domande e alle allusioni dei suoi fan, che dunque attendono con ansia una smentita o una conferma. Nell’attesa, i Ferragnez riescono a tenere viva l’attenzione: insomma, quando si tratta di accendere i riflettori su di sé semplicemente utilizzando i social network sono in pochi a tenere testa a Fedez e consorte.