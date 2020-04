Scardina sulla quarantena con la Leotta: «Diletta mi vizia»

MILANO - Daniele Scardina è probabilmente uno degli uomini più invidiati d’Italia: la sua fama di pugile di belle speranze è infatti incredibilmente aumentata da quando è diventata pubblica la sua relazione con l’avvenente presentatrice Diletta Leotta. Relazione che pare aver spiccato il volo durante la quarantena da coronavirus, che i due stanno trascorrendo insieme a Milano, a casa della conduttrice tv.

Della storia con la Leotta Scardina ha parlato in un’intervista a Novella 2000 in cui ha descritto il loro come un rapporto normale e riservato, nonostante l’attenzione dei media, sempre pronti a riprendere i loro post sui social network. «Non ci nascondiamo né niente - le parole del pugile, 28 anni -. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori, lei soprattutto. Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa».

I due hanno si sono anche impegnati in una sorta d’accordo: Daniele si presta a fare da allenatore nelle sedute di training sul balcone di casa, Diletta lo ripaga dandosi da fare ai fornelli. «Gli allenamenti? In realtà sono più bravo come atleta che come coach! Lei invece è davvero molto brava», spiega Scardina. «Cucina Diletta. Ma io cucino ogni tanto comunque. Diciamo che è lei che mi vizia».