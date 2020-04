Eros, frecciata dalla Morise: “Più elegante se taceva”

ROMA - Sono settimane vivaci dal punto di vista sentimentale per Eros Ramazzotti. Negli ultimi tempi il cantautore è finito spesso nel mirino del gossip per un paio di flirt poi da lui stesso smentiti: prima quello con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao, poi con la conduttrice Rai Roberta Morise. Eros ha negato di aver avuto relazioni con le due e anzi nei giorni scorsi è circolata la voce che lo dà determinatissimo nel voler riconquistare l'ex moglie Marica Pellegrinelli.

Però proprio mentre Ramazzotti si sta preparando alla “carica” per la madre di due dei suoi tre figli, la Morise ha rilasciato al settimanale Chi alcune dichiarazioni che rivelano un certo fastidio verso il comportamento di Eros, riguardanti in particolare la smentita della loro presunta relazione. «Non ho detto nulla perché non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio - le parole della Morise - Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici».

Eros aveva definito quella con la Morise soltanto un’amicizia. «Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti - il commento a riguardo della conduttrice - . Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più». Chi sosteneva che esistesse una relazione aveva parlato di un Eros scatenato nel ruolo di corteggiatore via social. «Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose - il commento della Morise - . Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow».