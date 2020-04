Belen resta senza il suo Stefano

MILANO - Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trasformato la loro quarantena in una sorta di reality sul loro ritrovato amore. Da quando è iniziato l’isolamento, la showgirl argentina e il presentatore-ballerino hanno postato con costanza sui propri account social video e immagini romantiche, sexy o divertenti che testimoniano il loro grande feeling, oltre che la serenità familiare assicurata al piccolo Santiago. Ora, però, la favola è costretta a mettersi in pausa.

Stefano De Martino, infatti, continuerà da solo a Napoli la sua quarantena, mentre moglie e figlio resteranno nella casa di Milano. Il conduttore è infatti tornato nella sua città natale per preparare la nuova edizione del programma comico “Made In Sud”, realizzato proprio a Napoli. Su Instagram Stefano ha spiegato ai suoi follower la difficoltà del dover lasciare temporaneamente i suoi affetti più cari.

«Ritorna "Made in Sud" il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma», ha spiegato in una Instagram story De Martino, che ha poi dichiarato di comprendere solo adesso le difficoltà di chi sta trascorrendo l’isolamento senza avere nessuno accanto.«“Abbraccio forte tutte le persone che stanno affrontando questa quarantena da soli. Io ho avuto la fortuna di passarla finora con la mia famiglia. Oggi più di ieri mi rendo conto di quanto sia dura affrontarla da soli».