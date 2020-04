Loredana Lecciso: “Io e Al Bano mai così complici”

ROMA - Al Bano e Loredana Lecciso stanno trascorrendo la propria quarantena nella casa di Cellino San Marco. Dopo aver annunciato di essere tornati insieme a tutti gli effetti, i due partner sembrano vivere adesso un periodo estremamente felice, come confermato anche dalla stessa Lecciso in un’intervista a Di Più Tv.

«Il nostro riavvicinamento - ha dichiarato Loredana - c'è stato prima ancora che scoppiasse questa epidemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti. È successo e basta, Al Bano del resto è l'unico uomo della mia vita. La nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo». La coppia pare uscita indenne anche dai pettegolezzi generati dal fatto che la grande ex di Al Bano, Romina Power, è stata obbligata anche lei a trascorrere la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco.

Romina, come poi chiarito dal suo ex, sta vivendo però in un altro appartamento all’interno della tenuta del cantante. Mentre Loredana e Al Bano fanno serenamente vita di coppia. «Non siamo più ragazzini - ha aggiunto la Lecciso - non siamo più quelli dei colpi di testa. Non vorrei parlare di ritorno di fiamma. Al Bano e io non abbiamo più l'età della passione ardente. Ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita».