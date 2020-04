La Marcuzzi senza trucco su Instagram: “Siamo tutti belli!”

ROMA - Dopo Vanessa Incontrada - che qualche giorno fa aveva mostrato tutti i difetti estetici causati dalla lontananza forzata da parrucchiere ed estetista - anche Alessia Marcuzzi scende in campo in difesa della bellezza naturale e contro quell’irraggiungibile ideale di perfezione che toglie sicurezza a molte donne.

Lo fa nel modo più semplice possibile, ovvero postando sul suo profilo Instagram una foto senza trucco, accompagnata da una vera e propria dichiarazione “politica” sulla bellezza. «Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole - scrive la conduttrice nel suo post -. Perché? Perché IO sono la mia LUCE».

La Marcuzzi invita i suoi follower a fare lo stesso, ricordando che quando si parla di bellezza non si possono adottare criteri oggettivi. «Tutti noi siamo belli - continua la Marcuzzi - , esattamente per quelli che siamo. E allora mi è venuta un’idea: ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso! Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela su direct al profilo Instagram @lucebyalessiamarcuzzi». L’operazione ha anche un fine promozionale: LUCE, infatti, è la linea beauty della conduttrice. «Mi piacerebbe riempire il feed di LUCE (che uscirà fra pochi giorni) con le vostre foto, e chissà… magari fare la mia campagna web proprio con voi come protagonisti! Il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi».

L’idea piace ai follower, che intanto si complimentano con la Marcuzzi per la sua bellezza al naturale. «Sei stupenda - scrive una fan - e dove sta la ricrescita importante? E dove sono i “difetti”?». «Bellissima», aggiunge un’altra, e una terza estende i complimenti al carattere della presentatrice: «La cosa che ti rende unica e diversa e che sei semplice , vera e senza filtri sopratutto con le persone», scrive la follower. Insomma, la Marcuzzi pare aver proprio azzeccato questa mossa social.