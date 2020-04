Vieri amaro: «Quanti chili di troppo in quarantena» 

MILANO - Bloccato in casa con la moglie Costanza Caracciolo e le due figlie, Christian Vieri s’è trasformato in un intrattenitore social di prim’ordine: le sue dirette Instagram con gli ex compagni di nazionale sono dei veri e propri eventi per il web, riuscendo a catturare migliaia di follower con il loro tono scanzonato proprio come delle chiacchierate tra amici che non si vedono da un po’.

Nei collegamenti con i vari Totti, Cannavaro, Ventola e Pirlo, Bobo Vieri s’è spesso lamentato della sua pigrizia e del fatto che, in questa quarantena, non è riuscito a tenersi in forma. «Mangio troppo - aveva detto a Totti - fino alle tre di notte: gelati, patatine…».

In collegamento con il programma di Rai 1 “Porta a Porta” Vieri è sceso nei particolari, confessando quanti chili ha preso durante questo periodo di distanziamento sociale. «Sono aumentato 11 chili - ha dichiarato l’ex centravanti di Juventus, Atletico Madrid, Lazio, Inter e Milan - Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro».

Anche badare alla piccola Isabel, l’ultima nata della famiglia, non sembra bastare per tenersi in forma. In questi giorni, infatti, Vieri si sta dedicando soprattutto alle figlie: oltre a Isabel, nata lo scorso 25 marzo, ha un’altra figlia, Stella, nata nel 2018. «Non è facile questo periodo. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo». Allenarsi insieme a loro, magari, potrebbe essere una buona idea.