Lo sfogo di Asia Argento: “Io maltrattata in tv”

ROMA - Asia Argento non ha un carattere particolarmente diplomatico e l’ha dimostrato ancora una volta attaccando pesantemente “Pechino Express”, il programma di Rai 2 a cui ha partecipato insieme all’amica Vera Gemma e che ha dovuto abbandonare a causa di un brutto infortunio.

A distanza di settimane, la Argento ha spiegato durante una diretta Instagram con la Gemma di essere stata maltrattata proprio per le sue condizioni di salute. «Io mi ero preparata per 5 mesi e sono durata 5 giorni - ha detto l’attrice -. Mi sono rotta il ginocchio, ma anche due dita. Nessuno mi credeva perché non piangevo. Non mi prendevano sul serio perché non frignavo, io il dolore lo so incamerare. Poi in ospedale hanno fatto una pantomima per beccare il mio dolore. Per fortuna non mi potevano riprendere ma a te ti hanno lasciata fuori per poter riprendere il tuo dolore».

Argento ha rivelato anche di essere stata delusa dal trattamento economico ricevuto per la sua partecipazione allo show. «Lo voglio dire, non me ne fo…t un ca…, fatemi causa non me ne frega, a me non mi pagano niente, mi hanno pagato il mimino garantito, ok? Zero, nulla di più. Comunque quella sera siamo tornate e a me avevano fatto un gesso sbagliato, non vedevo una cosa così dagli anni '80. Mi strizzava tutta la gamba, non stavo bene».

E gli autori avrebbero mostrato scarsa delicatezza anche dopo il rientro dall’ospedale. «In albergo volevano fare una pantomima di noi felici. Ci hanno mandato le telecamere e ci hanno chiesto di brindare perché avevamo vinto il bonus, per me era un’agonia. Ci hanno anche chiesto di parlar male degli altri concorrenti. Io gli ho risposto: ‘Mi avete rotto i c…'». E ora tocca al programma rispondere alle accuse della Argento.