La “crisi” della Incontrada: «Come sono brutta!»

ROMA - Da tempo ormai Vanessa Incontrada si batte per affermare il diritto delle donne a essere “normali”, a poter affrontare senza ansie o pressioni psicologiche l’avanzare dell’età o il proprio essere lontane dall’ideale di bellezza perfetta proposto dai media e dalla pubblicità. La presentatrice e attrice spagnola s’è trasformata in una sorta di paladina delle donne comuni, ruolo che di fatto rivendica anche sui social network, come dimostrato dalle sue ultime Instagram stories in cui ha mostrato e scherzato sugli effetti nefasti della quarantena sul suo aspetto.

Guardando l’obiettivo, la Incontrada s’è lamentata delle conseguenze del lungo periodo trascorso senza poter andare dal parrucchiere o dall’estetista. «Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… - ha detto ai suoi follower - ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!». Parole che hanno fatto sorridere i fan, impegnati poi nel tentativo di consolare la presentatrice.

Con poche parole scherzose, però, la Incontrada è riuscita ancora una volta a invitare le donne ad accettarsi e a sentirsi a loro agio nel proprio corpo, soprattutto in un momento come questo in cui la testa dovrebbe essere occupata da altre preoccupazioni. «La perfezione non esiste», aveva detto tempo fa la Incontrada in un intervento tv. Un messaggio importante, soprattutto sui social.