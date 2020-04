Altro che nuovi amori, Eros si riavvicina a Marica

Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti è stato al centro di diversi gossip riguardanti la sua vita sentimentale: s’è parlato prima di un flirt con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao, poi - più insistentemente - di una relazione con la conduttrice Rai Roberta Morise. In entrambi i casi, è arrivata la smentita del cantautore via Instagram (anche se per la Morise c’è voluto un po’ di tempo), che s’è detto anche preoccupato per la grande attenzione mediatica nei suoi confronti, in particolare per le conseguenze che queste voci potrebbero avere sui figli.

In realtà, però, nella vita sentimentale di Eros qualcosa di importante sta accadendo davvero: lo svela Novella 2000, secondo cui il cantante si sarebbe riavvicinato all’ex moglie Marica Pellegrinelli. Tutto è iniziato dopo la fine della relazione tra l’ex modella e l’imprenditore piemontese Charley Vezza, evento che avrebbe fatto scattare in Eros la speranza di tornare con l’ex moglie. A soffiare sul fuoco, poi, ci si sarebbe messa Aurora, la figlia avuta con la prima moglie Michelle Hunziker, che avrebbe incoraggiato il padre a parlare con Marica e la stessa Marica a dare un’opportunità al suo ex.

Secondo il settimanale, Aurora avrebbe svolto alla perfezione il suo ruolo di Cupido, con Eros e Marica che avrebbero appianato le proprie divergenze e si sarebbero nuovamente innamorati. Il distanziamento sociale, ovviamente, rende tutto più complicato, ma terminata la quarantena la storia d’amore tra Eros e Marica potrebbe davvero trovare il suo happy ending…