Emma “assolve” Belen: «Perdonarla? Non ha fatto nulla»

ROMA - Sono passati anni da quando Emma Marrone vide naufragare la sua relazione con Stefano De Martino a causa della passione improvvisa scattata tra il ballerino e Belen Rodriguez. Era il 2012 quando l’argentina sbarcò alla trasmissione “Amici”, conobbe De Martino e iniziò con lui una storia travolgente, nonostante entrambi fossero già impegnati: la showgirl con Fabrizio Corona, lui con Emma Marrone. La cantante salentina, però, non ha mai manifestato odio o rancore verso Belen, comportandosi sempre con grande signorilità.

Un atteggiamento ribadito anche durante la sua ultima diretta Instagram, quando “l’argomento Belen” è saltato fuori, ripescato da una giovane follower di Emma. «Emma hai perdonato Belen?», ha domandato la fan. La Marrone avrebbe potuto evitare la domanda, non leggerla e scansare così un argomento spinoso. Invece ha risposto con la massima naturalezza. «Oddio, assolutamente - le parole di Emma -, ma non dovevo perdonare Belen. Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così». Questione chiusa, dunque, e gran bella figura per la cantante salentina, che in passato aveva paragonato Belen a uno tsunami abbattutosi sulla sua relazione con Stefano.

Anche in quel caso, però, la parola scelta sembrava voler davvero descrivere la sua situazione sentimentale, piuttosto che essere un’offesa nei confronti della Rodriguez. «Io e Stefano avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato – aveva dichiarato la Marrone al settimanale Chi -: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico». Ma non è stato così, grazie soprattutto alla maturità di Emma.