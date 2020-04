Totti: «Io e Ilary stavamo divorziando… per il gatto»

ROMA - Coppia affiatata e in grande sintonia, Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno avuto paura di raccontare in passato anche i momenti difficili della propria relazione, superati grazie ad amore e intelligenza. Anzi, i due spesso sono stati capaci di sdrammatizzare e scherzarci su, come solo le coppie davvero salde sanno fare. L’ultimo esempio lo ha fornito l’ex capitano della Roma, che in una diretta Instagram con il suo vecchio compagno di nazionale Christian Vieri ha raccontato una delle ultime crisi coniugali con Ilary, scaturita dalla presenza di un “terzo incomodo”…

«Guarda cosa mi ha comprato mia moglie Ilary, un gatto senza peli: si chiama Donna Paola», spiega Totti mostrando un esemplare di Canadian Sphynx, felino appunto senza peli, ultimo arrivato in famiglia. «Ma cosa è, un cane?», ribatte Vieri. E Totti: «Macché, è un pipistrello, un gatto senza peli». Un gatto che ha rappresentato un vero problema all’inizio per Totti e la Blasi. «Io mi stato per separare da mia moglie per il gatto - ha confessato l’ex calciatore -. Non lo volevo assolutamente. Dicevo no e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l'ha portato a casa e basta. Per due giorni non ci siamo parlati e poi mi sono innamorato».

Donna Paola, infatti, è riuscita a conquistare il suo padrone. «La notte dorme dentro il letto, non mi pare vero: è una favola. È affettuosa da morire, non sembra un gatto. Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, lei la tormenta dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori».