Jennifer Aniston fan di Fedez. E la Ferragni s’infuria

MILANO - Durante l’isolamento dovuto al coronavirus Fedez e Chiara Ferragni hanno dimostrato ancora una volta di essere una coppia “di ferro”, innamorata e saldissima anche nella convivenza 24 ore su 24, che sa soprattutto prendersi in giro e sdrammatizzare qualunque situazione. Anche per loro, però, non è tutto sempre rose e fiori… I like a Fedez da parte di una follower piuttosto famosa e le conseguenti prese in giro da parte del rapper hanno infatti provocato più di un attacco di gelosia della Ferragni e causato un certo divertimento tra i fan della coppia.

La vip in questione è Jennifer Aniston, attrice hollywoodiana che in più di un’occasione ha donato un suo like alle immagini o ai video postati da Fedez. «Sai chi mi ha appena messo like? - chiede Fedez alla moglie - Jennifer Aniston. Sbem», e lascia andare il microfono a terra mentre la Ferragni lo guarda piuttosto infastidita.

«Comunque, Jennifer Aniston è ufficialmente una bimba di Fedez», dice il rapper in un altro video dal divano di casa, mentre ha accanto la Ferragni. Poi aggiunge: «In realtà non è vero: mette like solo ai post dove c’è Leo», ovvero il figlio della coppia. La Ferragni, infastidita, sottolinea: «Allora è una bimba di Leo». E Fedez allora non perde l’occasione di mettere alla berlina la sua partner. «Ma anche stasera la Aniston mi ha messo i like e mia moglie è neraaaaa».