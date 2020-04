Delogu indignata: «Agenzie scommettono sulla mia gravidanza» 

ROMA - Felicemente sposati dal 2016 Andrea Delogu e Francesco Montanari non hanno figli, scelta le cui motivazioni la coppia ha finora tenuto per sé. La decisione di mettere al mondo un figlio è molto delicata, personale, riguarda quella sfera più intima della propria personalità che, per la Delogu, va difesa ad ogni costo. Ecco perché la conduttrice s’è scagliata con una certa indignazione sulle voci riguardanti una sua possibile gravidanza, concentrandosi in particolare su un dettaglio.

«Alcune agenzie danno a 1.75 il fatto che io e Francesco Montanari avremo un figlio entro il prossimo anno - ha detto la Delogu mentre era in onda su Radio2 -. Siamo arrivati al punto di scommettere su una cosa del genere? È una roba così folle che mi è sembrata una pazzia. Come può sapere un estraneo qual è la realtà delle cose? È come quando un estraneo ti chiede quando fai un bambini».

In radio, la Delogu è anche tornata sul suo recente sfogo su Instagram contro le donne che, sui social network, tentano di «richiamare l’attenzione» del suo Francesco. «Io sono una peperina, ci sorrido - ha dichiarato la Delogu -. Quelli che magari fanno apprezzamenti con me sono sempre molto diretti. Invece tutti i commenti che ho visto sul profilo di Francesco. Mi hanno colpito per quantità. Erano tutti tentativi di intraprendere un approccio importante, mentale, con allegate foto e numeri di telefono. Non ce l'ho e non ce l'avrò mai con la singola persona che tenta un approccio con un uomo che le piace e che fa un lavoro pubblico. Ma mi ha colpito quante fossero. Mi sono sentita un po' sola. Almeno aspettate che esca la notizia che siamo in crisi».