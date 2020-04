«Sesso in camerino», il gossip bollente su Valeria Marini

ROMA - È una passione incontenibile quella che avrebbe travolto Valeria Marini e il suo partner Gianluigi Martino, protagonisti di un pettegolezzo bollente rilanciato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. Secondo il giornalista, la coppia avrebbe fatto sesso nel camerino del Teatro Bagaglino di Roma, dove la Marini, prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, ha portato in scena la commedia "La Presidente" di Pier Francesco Pingitore.

Alessi aggiunge particolari piccanti: l’atto si sarebbe consumato su una poltrona bianca identica a quelle che la Marini ha regalato a tutti i membri del cast dello spettacolo. I gemiti e il respiro affannato dei due amanti sarebbero stati chiaramente percepiti dagli addetti ai lavori del teatro, che li hanno definiti come «inequivocabili». Pare che Martino - che è anche il manager della Marini - andasse spesso a trovare la sua compagna durante le prove e che spesso i due si chiudessero in camerino: in una occasione in particolare, i suoni provenienti dalla stanza hanno fatto pensare che la coppia fosse andata oltre una semplice chiacchierata in privato.

D’altra parte, la Marini e il più giovane Martino stanno insieme da poco più di un anno - la relazione è iniziata nel febbraio 2019 - e tra i due il fuoco della passione brucia forte, nonostante i 17 anni di differenza.