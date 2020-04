Nonna Venier si commuove in tv per il nipotino

ROMA - Il distanziamento sociale non è facile da sopportare, ma se c’è una categoria più penalizzata delle altre sul piano sentimentale, allora è quella dei nonni. La prova - qualora ce ne fosse bisogno - è stata fornita da Mara Venier durante “Domenica In”. Un video mandato in onda a sorpresa conteneva gli auguri di Claudio, il nipotino della Venier, figlio del suo secondogenito Paolo Capponi. Un filmato che ha commosso la conduttrice fino alle lacrime.

La clip conteneva le immagini di tanti bambini che cantavano “Azzurro” e si concludeva però con la sorpresa per la Venier: sullo schermo appariva il piccolo Claudio che si toglieva il ciuccio e diceva «Ciao nonna, buona Pasqua». Sono bastate queste quattro parole per “sciogliere” la Venier. La presentatrice non ha retto all’emozione: prima è rimasta a bocca aperta, poi ha iniziato a piangere. A nonna Mara c’è voluto qualche momento per riprendersi.

«In questo momento tutti i nonni e tutte le nonne mi possono capire - ha poi detto, scusandosi con gli spettatori -, per noi è veramente molto doloroso non vedere i nostri nipoti. Scusate». Una scena che ha reso la Venier ancora più umana agli occhi degli spettatori e confermato che il distanziamento sociale servirà pure a combattere il virus, ma rappresenta un problema enorme per i nonni di tutto il mondo…