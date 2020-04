Elodie, il talento e quell'eliminazione a X Factor...

Da quando ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, lo status di Elodie nel mondo dello spettacolo sembra essere cambiato. La cantante romana è spesso in tv e sui giornali, il grande pubblico s’è finalmente accorto del suo talento e sono in molti a ritenerla tra le giovani artiste con più potenzialità in circolazione. Eppure per Elodie non tutto è stato facile. Lo ha svelato lei stessa in un’intervista a Repubblica in cui ha parlato degli inizi della sua carriera e anche della sua vita privata.

Elodie dice di non aver mai rivelato ai suoi amici di voler diventare una cantante perché «non volevo che mi dicessero che non ero brava. Ho sempre pensato di non esserlo, lo penso anche oggi, ma mi sono abituata e ogni tanto riesco a convincermi che non sia così». A darle una scossa fu il padre. «Lui diceva che ero brava, io no, quindi sono andata a fare i provini per X Factor, nel 2009. E mi presero. Arrivai agli home visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti». Poi arrivò l’eliminazione, decretata da Simona Ventura: Elodie non la prese bene… «Mi disse 'non ti prendo perché non ci tieni abbastanza', e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione. Decisi di non cantare più, non lo feci per qualche anno. Ho ricominciato quando mi sono trasferita a Lecce». E qui entra in gioco la vita sentimentale.

All’epoca, infatti, la cantante si trasferì in Salento insieme a un uomo molto più grande di lei. «Io avevo vent’anni - racconta - lui molti più di me. Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia, scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire. Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere. In realtà lui non stava bene, non poteva amarmi, e io ero di nuovo in una situazione più grande di me e con uno sconosciuto». Poi è arrivato il successo e anche l’amore con Marracash: Elodie, insomma, pare aver trovato il suo equilibrio.