Harry già sapeva: «Mio figlio non crescerà così»

LONDRA - Harry meditava di abbandonare il suo ruolo in seno alla famiglia reale britannica già molto prima del suo annuncio dell'inizio di quest'anno. A lasciarlo pensare è un commento che il secondogenito di Carlo e Diana si è lasciato sfuggire parlando con la primatologa Jane Goodall l'estate scorsa.

In visita nel loro ritiro di Frogmore Cottage, l'esperta di scimpanzé aveva giocato con il piccolo Archie facendogli fare il "saluto della regina" con la manina tesa: «Suppongo che dovrà imparare a farlo», aveva scherzato l'86enne rivolgendosi a Meghan e Harry. «No, lui non crescerà così», si era lasciato scappare il neo papà come rievoca la celebre etologa al Daily Mail's Weekend Magazine.

In gennaio, Harry ha annunciato che lui e la moglie non sarebbero più stati membri attivi della Famiglia reale britannica. Il loro abbandono dei doveri reali, divenuto noto come "Megxit", è diventato effettivo il 1° aprile scorso.