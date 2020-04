Aurora s’inventa estetista, la Hunziker: «Aiuto!»

BERGAMO - L’emergenza coronavirus ha messo in pausa diverse professioni e obbligato la gente a stare a casa: con i centri estetici chiusi, come si fa con i peli superflui? In casa Trussardi-Hunziker s’è pensato di ricorrere al fai da te e così Aurora Ramazzotti s’è improvvisata estetista, obbligando la madre Michelle a farle da cavia.

Il tutto sotto gli occhi dell’amica Sara Daniele - la figlia del compianto Pino sta trascorrendo la quarantena a casa dell’amica, a Bergamo - e delle migliaia di follower della presentatrice, che hanno potuto seguire l’intera operazione in diretta Instagram.

Il risultato è stato da una parte assolutamente esilarante, ma in video s’è percepita anche tutta la paura e la sofferenza della povera Michelle… «Auri mi sta facendo la ceretta in casa, voglio morire», dice la Hunziker in una delle stories condivise sul social network. Mentre inizia la ceretta, Aurora mette le mani avanti: «Voglio scusarmi con tutte le estetiste d’Italia, tutte le professioniste del settore», dice la figlia di Eros. «La quarantena è così», precisa la Hunziker, sottolineando la necessità di sottoporsi a questa «tortura». «Ci stiamo trasformando in degli yeti e ci tocca», ribadisce Aurora.

La difficoltà principale nasce dal fatto che mamma e figlia hanno acquistato la ceretta sbagliata… «Mi sono sbagliata a ordinare e non ho preso una ceretta normale, ho preso quella brasiliana», spiega Aurora. «Aiuto, aiuto!», urla ridendo la Hunziker, che invoca l’aiuto della Daniele: «Sara aiuto!». «Sto soffrendo per te, giuro», la risposta di Sara. Ma alla fine l’impresa riesce, Aurora prende confidenza con l’operazione e alla fine Michelle conclude la ceretta sana e salva.