La smentita di Eros: «Con la Morise solo un’amicizia»

Non è stata veloce come nel caso del presunto flirt con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao, ma anche stavolta Eros Ramazzotti ha smentito su Instagram la notizia che lo voleva impegnato in una relazione sentimentale. Nelle ultime settimane riviste e siti di gossip avevano svelato che era scattata la scintilla tra il cantautore romano e Roberta Morise, conduttrice tv della Rai assai più giovane di lui. Eros non s’era pronunciato a riguardo, almeno fino a poche ore fa, con un lungo post sul suo social network preferito in cui ha smentito la notizia e, ancora una volta, s’è detto stupito della grande attenzione mediatica riservata alla sua vita sentimentale.

«Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità - scrive Eros con toni piuttosto seri -. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico». Il rapporto con la Morise, dunque, si fermerebbe all’amicizia e alla stima professionale. Il resto, invece, sarebbero chiacchiere in un momento non facile per l’Italia e il mondo intero. «Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi. E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte».

E per Eros, ancora una volta, il problema è rappresentato dalle conseguenze di queste notizie sui suoi figli. «Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità. Se è vero che con il coronavirus cambieranno tante cose (e così dovrà essere) spero che anche questo cambi, l’informazione e il modo di trattare le notizie prima di pubblicarle. Forza Italia, ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori».