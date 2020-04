Gianni Morandi attaccato per la mascherina

ROMA - In tempi di coronavirus anche un personaggio stra-amato sui social network (ma non solo) come Gianni Morandi può finire sotto attacco da parte degli hater. Tutta colpa di una fotografia postata su Instagram che ritrae il cantante con una mascherina bollata da alcuni suoi follower come “egoista”. «Abituiamoci a vederci tutti così…», scrive Morandi nel post della foto, ma subito dopo piovono critiche.

«Gianni questa mascherina non va bene… devi usare quelle senza valvola - gli scrive una follower, utilizzando però ancora toni pacati -. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci». «Questa è la mascherina egoista», aggiunge un’altra, mentre un terzo fan spiega che «l’alternativa è mettere una mascherina chirurgica sopra il filtro». Ma nei commenti c’è anche chi si schiera in difesa di Morandi: «Tutti esperti in mascherine, adesso. Ma lo sapete che quelle cosiddette 'altruiste' non si trovano neanche col binocolo?», scrive uno dei follower.

Un’altra invece perdona il suo idolo: «Ciao Gianni, purtroppo sarà così ancora per molto tempo! Adesso però con quel tipo di mascherina ti farai bacchettare da tanti. Sei sempre il mio mito!». Mascherina o meno, insomma, Gianni Morandi avrà sempre qualcuno pronto a schierarsi dalla sua parte.