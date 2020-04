Giallo a casa D’Urso: per chi cucina Barbara?

ROMA - Barbara D’Urso è una single spesso oggetto di gossip e negli ultimi mesi le sono state attribuite diverse relazioni che la conduttrice Mediaset ha ripetutamente smentito, non senza prima averci scherzato un po’ su, proprio per tenersi al centro dell’attenzione. La presunta solitudine della D’Urso in questi giorni di quarantena è però finita da ieri sotto la lente d’ingrandimento dei follower dopo due video postati su Instagram dalla stessa Barbara.

Nei filmati la D’Urso è in cucina mentre prepara la pasta con le melanzane “a funghetto”, ovvero fritte e a pezzettini. Mentre lei balla serena tra i fornelli, però, nei commenti si possono leggere una serie di interrogativi posti dai follower circa gli aspetti più controversi dei video. A colpire, in primo luogo, è la quantità di melanzane preparate dalla D’Urso, decisamente abbondante per una sola persona. In secondo luogo, lo smartphone che la riprende compie ogni tanto dei piccoli movimenti, proprio come se qualcuno stesse inquadrando la presentatrice Mediaset durante il suo personale “cooking show”.

Infine, al termine del secondo video, la D’Urso scola la pasta e si lascia scappare un «Arrivo!»: a chi è rivolto il messaggio? Tre indizi solitamente fanno una prova ed è dunque lecito pensare che la D’Urso stia trascorrendo la sua quarantena in compagnia: già, ma di chi?