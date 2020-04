Anche Romina a Cellino, Al Bano sbotta: “Ma che triangolo!”

CELLINO SAN MARCO - Cellino San Marco, piccolo comune in provincia di Brindisi, è diventato improvvisamente la capitale del gossip italiano. Tutto merito di Romina Power, che rimasta bloccata in Italia dopo la chiusura delle frontiere da parte degli Stati Uniti, è stata costretta a trasferirsi nel paesino pugliese per trascorrere la quarantena: Romina ha infatti una casa nella tenuta in cui vivono l’ex Al Bano e la compagna Loredana Lecciso. A Cellino, dunque, s’è composto un “triangolo da quarantena” che ha scatenato i fan della coppia di cantanti, specie dopo che la stessa Romina ha postato su Instagram le foto della tenuta con la scritta “home sweet home”.

Una mossa che probabilmente non è piaciuta ad Al Bano, che s’è visto costretto a rilasciare alcune dichiarazioni sulla vicenda all’agenzia Adnkronos. «Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo - le parole del cantante -. Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole». Niente triangolo dunque, la coppia fa la sua vita e Romina la propria. «Normalmente lei vive negli Usa - ha aggiunto Al Bano - e non vede l'ora di tornare in California, dove ha il fratello e altri affetti: il fatto è che per finire la trasmissione ‘Amici' è rimasta bloccata in Italia. Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip».

E sulla Pasqua che si avvicina, Al Bano non ha dubbi: «Si può pregare da casa - dice - Dio devi averlo dentro, la Chiesa di Dio siamo noi. Poi, quando sarà possibile, torneremo in chiesa ma non ora. Perché il ‘mostro' non ha rispetto per nulla, nemmeno per i luoghi sacri».