Maurizio Costanzo privato: “Io e Maria mai da soli a cena fuori”

ROMA - Pur essendo un decano della tv italiana, Maurizio Costanzo ha sempre mantenuto un certo riserbo circa la sua vita privata e in particolare il rapporto con le donne della sua vita. Dettagli interessanti emergono ora da un’intervista concessa al Corriere della Sera in cui l’inventore del “Maurizio Costanzo Show” confessa di non aver progettato grandi appuntamenti romantici con sua moglie Maria De Filippi.

«Devo ammettere che non sono mai stato un tipo mondano - ha dichiarato il giornalista e presentatore tv -. Da piccolo c’era la guerra e non uscivo... Poi ho sposato Maria, un’altra casalinga... Io e lei siamo marito e moglie da quasi venticinque anni e prima siamo stati insieme altri tre. In tutto questo tempo non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa. Può anche pensare che siamo parenti stretti del coronavirus!».

In casa Costanzo, però, vigeva un’abitudine di cui il presentatore ha molta nostalgia in questo periodo di quarantena, ovvero il pranzo del giovedì con i figli. «Eh, quello mi dispiace molto. È una delle cose che mi dispiace di più. Aspetto che si allentino le misure di sicurezza per ripristinare un po’ di vecchie abitudini. Ormai temo ai primi di maggio». E con i nipoti, niente videochiamate. «Ci sentiamo all’orecchio, ma questo per colpa mia che sono antico. Il nonno, del resto, lo hanno visto tante volte in tv».