Costanzo, una stilettata alla D’Urso: «Momento imbarazzante»

ROMA - Sempre pronta a far parlare di sé, Barbara D’Urso ha sollevato polemiche e aspre critiche dopo aver ospitato nel suo “Live - Non è la D’Urso” il leader della Lega Matteo Salvini e aver recitato insieme a lui, durante la trasmissione, la preghiera dell’Eterno Riposo. Mentre sui social montava la polemica - sono nate addirittura petizioni per chiedere di chiudere i programmi della D’Urso - altri conduttori tv hanno preso posizione.

Tra i più critici nei confronti della presentatrice Mediaset uno dei decani della tv d’approfondimento italiana, Maurizio Costanzo, che a Panorama ha utilizzato parole dure per la scena della preghiera della D’Urso con Salvini.

«È capitato anche a me in mezzo a una diretta di dire una preghiera mentale - ha dichiarato Costanzo al periodico -, ma farla in pubblico è un’altra cosa. Mi sono rivisto lo spezzone di puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e imbarazzo».

Dopo il “pugno” alla D’Urso, Costanzo ha rivolto una carezza ai colleghi che, in questi giorni, non possono lavorare come al solito. «Percepisco la fatica di chi fa tv in questo periodo - ha detto il presentatore -. È complicato, so che il pubblico è affezionato a certi volti, li cerca e li vorrebbe in onda ma è oggettivamente difficile fare televisione. Io L’Intervista la realizzo stando a distanza di un metro dall’ospite e non c’è neanche il cameraman in studio. Ma per ora non rifaccio il Costanzo Show perché senza pubblico non avrebbe senso».