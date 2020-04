Michelle Hunziker: «Io e Aurora unite… dal fitness»

ROMA - Sul suo profilo Instagram Michelle Hunziker sta tenendo una vera e propria cronaca della quarantena, che trascorre in casa insieme al marito Tomaso Trussardi, alle figlie Aurora, Sole e Celeste e a due simpatici “intrusi”, il fidanzato di Aurora Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele.

Con Aurora, in particolare, la Hunziker organizza fitte e intense sedute di home training, allenamenti che, come rivelato in un’intervista a Gente, rappresentano qualcosa di più che un modo per tenersi in forma.

«I nostri allenamenti oggi hanno un valore che va oltre il benessere fisico - ha dichiarato la presentatrice - : servono per stare unite, per distrarci, per fare famiglia. Adesso Aurora si allena sempre, corre meglio di me, è diventata una runner potente, la corsa le dà un’energia speciale. Se penso che da bambina e poi da ragazzina non voleva muovere neanche un muscolo e non portava mai a termine i corsi ai quali la iscrivevamo... Io mi allenavo, la invitavo a seguirmi, lei cambiava stanza. Ora faccio quasi fatica a starle dietro».

E il fitness ha rappresentato davvero un cambiamento importante nella vita di Aurora. “La trasformazione è stata graduale - ha dichiarato la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti -. Fino a tre anni fa per me qualsiasi sport era una tortura, ora mi alleno tutti i giorni, anche a casa, faccio yoga ogni domenica, e mi stavo preparando da due mesi per una maratona”. E chissà se mamma Michelle deciderà di accompagnarla in questa avventura: a giudicare da come si allena, la Hunziker potrebbe anche infrangere qualche record…