Lino Banfi ha un nipote “acquisito”

I nonni sono probabilmente la categoria che sta soffrendo più di tutti l’isolamento dovuto all’emergenza coronavirus: potete immaginare quanto deve essere duro stare lontano dagli amati nipoti? Lo ha spiegato bene Lino Banfi, mito della comicità italiana, che al settimanale Oggi ha confessato di sentire la mancanza dei parenti. «Mia figlia Rosanna, seppur vicina, la vedo meno e a distanza - ha detto Banfi -. E lo stesso vale per Walter, nonostante abiti al piano inferiore. Se capita di incrociarsi noto però uno sguardo, un affetto diversi. C’è ancor più voglia di abbracciarsi. Lo faremo, appena sarà possibile. E lo farà tutto il nostro bello Stivale».

A Banfi mancano molto anche i nipotini, tuttavia l’attore ha una presenza in casa che l’aiuta a sopportare la quarantena. «Dato che i miei nipoti mi mancano, intanto in casa mi godo il mio nipote acquisito, il figlio della nostra collaboratrice che vive con la sua famiglia a casa nostra. Ieri mi ha chiesto: ‘Nonno devo aver paura?’. Ha solo 5 anni, mi ha scioccato. Gli ho risposto che stiamo bene, e nonno è forte».

Infine Banfi ha invitato i suoi fan alla prudenza, ma anche a sperare che questa situazione un giorno finirà e il virus verrà sconfitto. «Il ‘disgrazieto’ maledetto, come lo chiamo io, non conosce età, dobbiamo stare tutti attenti, pure noi giovani», la battuta dell’attore. «Per questo non metto piede fuori di casa ora, non vorrei che a qualcuno venisse spontaneo abbracciarmi o venirmi vicino, dimenticando per un attimo il momento che stiamo vivendo, e rischiando di fare un danno a se stesso e a me. Ma passerà, e finalmente un giorno potremo dire: ‘Porca puttena, la quarantena’».