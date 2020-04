Ramazzotti-Morise, l’amore corre online

A differenza di altri flirt attribuitigli in passato, stavolta Eros Ramazzotti non ha commentato né smentito la notizia della sua relazione con Roberta Morise, showgirl e conduttrice della Rai. Lei, intanto, sembra giocare con il gossip e qualche giorno fa ha postato su Instagram una storia in cui mostra un enorme mazzo di rose rosse ricevuto da qualcuno che sembra più di un misterioso ammiratore.

Nel video, infatti, la Morise ha trascritto le parole di “Your Song” di Elton John: “Spero che non ti dispiaccia / Il fatto che io abbia descritto in parole / Quanto la vita sia meravigliosa / in un mondo in cui ci sei tu”. Ora iniziano anche ad arrivare le prime conferme - anche se da fonti anonime - della relazione. Ne scrive il magazine DiPiù, che rivela alcuni dettagli su come è nata la storia tra il cantante e la showgirl. Pare che Eros sia rimasto colpito dalla Morise guardando la trasmissione “I Fatti Vostri” e che, una volta procuratosi il numero della conduttrice, abbia iniziato un serrato corteggiamento su Whatsapp. Dopo un appuntamento romantico, la relazione ora continuerebbe online, visto che Eros vive a Milano e lei a Roma. Un fattore che sembra non essere un problema per la Morise.

«Roberta è una ragazza molto riservata – spiega un amico della conduttrice a DiPiù -, ma non ci stupirebbe che è così innamorata, perché in queste settimane sembra davvero aver ritrovato il sorriso. È radiosa». Di certo la quarantena non aiuta: chissà se, una volta terminata, la storia tra Eros e la Morise diventerà ufficiale.