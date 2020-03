Simona Ventura litiga con un fan per difendere Mina

MILANO - Giù le mani da Mina! Simona Ventura s’è resa protagonista di una lite sul web con un suo follower dopo che quest’ultimo aveva attaccato la cantante, accusandola di non aver espresso solidarietà agli italiani in un momento tanto difficile a causa dell’emergenza coronavirus.

Il tutto è avvenuto tra i commenti di una foto della stessa Mina, pubblicata dalla conduttrice come omaggio per gli 80 anni della Tigre di Cremona. La Ventura ha scelto un’immagine in bianco e nero degli inconfondibili occhi di Mina, accompagnandola con alcune parole di grande affetto. «Questi sono gli occhi di una VOCE - ha scritto la presentatrice tv - . Non solo della più grande VOCE della storia della canzone italiana, ma la VOCE di una donna coraggiosa, che ha fatto delle scelte durissime, riuscendo, nonostante gli innumerevoli tentativi a non tornare mai sui suoi passi. Buon compleanno Mina. Sei grande grande grande».

Ma all’amore e alla stima espressa dalla Ventura ha fatto da contraltare il commento avvelenato di un follower. «Ricapitoliamo - ha scritto il fan della Ventura -. Questa cantante la conoscono tutti gli italiani, è la Mina nazionale, la signora in questione è anche cavaliere dello stato. Il problema è che da questa signora, non è arrivata una parola di conforto verso il paese che è in sofferenza. Lei è un personaggio pubblico che a lei piaccia o no. La grandezza di un personaggio pubblico si vede anche da queste cose. Quindi forse è meglio non idolatrare le persone sbagliate che non se lo meritano. Ecco perché il mondo non sarà più come prima».

Uno sfogo che s’è attirato le critiche degli altri follower. Ma anche la Ventura ha voluto rispondere direttamente. «Forse dovremmo riflettere su quello che siamo diventati - ha replicato SuperSimo - Rancorosi come te. Invece io so ancora riconoscere il talento e abbasserò sempre la testa davanti a un'artista come Mina. Penso che sia giunto il momento di guardarsi intorno con meno egoismo, tutto sta cambiando».