Michelle: «Quanto mi manca la mamma…»

BERGAMO - La mamma è sempre la mamma, anche per chi è madre a sua volta. Michelle Hunziker l’ha ricordato ai suoi follower con un post su Instagram che ha riscosso numerosi like: d’altra parte sono tante le persone che, a causa della quarantena da coronavirus, non possono stare vicino ai propri genitori in questo periodo. Michelle ha pubblicato una foto della mamma Ineke insieme a una delle sue due bambine, accompagnando l’immagine con un lungo e commovente scritto.

«Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni… - ha confessato la Hunziker -. Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei…». La lontananza non è facile da sopportare. «Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni. Cerchiamo di chiamare tutti i giorni i nostri amici e i nostri parenti che hanno davvero tanto tempo per pensare e per rimuginare...mettiamolo in agenda, tanto non abbiamo appuntamenti in questo periodo!!! Almeno due o tre al giorno».

Per gli anziani, infatti, non è facile stare lontani da figli e nipoti. «Non facciamoli cadere nello sconforto. Cerchiamo tutti di farli ridere e di distrarli il più possibile...è fondamentale. Loro non hanno nessuno da abbracciare o da baciare in casa... passerà!!! Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme… forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro…. IN MEGLIO. Vi voglio bene».