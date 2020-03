La collezione anti-virus di Chiara Ferragni

MILANO - Chiara Ferragni sta diventando una vera e propria paladina della lotta al coronavirus. Dopo la raccolta fondi da ben 4 milioni di euro che ha permesso di allargare il reparto di terapia intensiva dell’ ospedale San Raffaele di Milano e dopo l’intrattenimento messo su insieme al marito Fedez dal balcone di casa per le persone chiuse in quarantena, la fashion blogger e imprenditrice ha lanciato una nuova iniziativa di beneficenza.

Si tratta di una capsule collection realizzata con la marca di biscotti Oreo e il cui ricavato andrà totalmente in favore della lotta al coronavirus. «Il lancio della capsule collection doveva essere fatto settimane fa - ha raccontato la Ferragni su Instagram -, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Abbiamo comunque deciso di proseguire con il progetto, visto l’impegno di tante persone che c’è stato dietro, scegliendo però di devolvere il 100% del ricavato per la lotta al oronavirus. Sappiate che se la comprate state facendo del bene. Questo è un altro contributo che spero di poter dare al mio paese in un momento di difficoltà del genere».

Mentre i capi stanno andando a ruba sul web, sui social i follower si dividono. «Avrei contribuito volentieri ma onestamente 215€ solo per la felpa non me li posso permettere», scrivono tra i commenti. Ma la maggior parte dei follower plaude all’attivismo della Ferragni in tema coronavirus. «Che splendida idea Chiara», scrive Ayfee, «Chiara ciao. E complimenti per l’iniziativa». E ancora: «Ancora grazie. Siete più utili di quella schiera di lavativi che non ha capito che non è il momento di fare polemica».