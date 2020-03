Alessio Boni è diventato papà: è nato Lorenzo

Congratulazioni ad Alessio Boni e alla compagna Nina Verdelli: ieri la coppia ha festeggiato la nascita del piccolo Lorenzo. Si tratta del primo figlio per l’attore romano, 53 anni, che qualche mese fa si era detto per nulla spaventato dall’idea di diventare papà a un’età piuttosto avanzata. Da sempre molto attento a proteggere la sua vita privata, Boni aveva ammesso di essere piuttosto emozionato dall’idea di cullare un erede…

«Non c’è un’età per diventare papà - aveva dichiarato Boni al settimanale F -: padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo». Molto più social la compagna Nina, giornalista e figlia d’arte: il padre, infatti, è il direttore de La Repubblica Carlo Verdelli, mentre la madre è l’ex condirettrice di Donna Moderna Cipriana Dall’Orto. Nina, 19 anni più giovane di Alessio Boni, ha pubblicato sui social foto e video della gravidanza, lasciandosi andare anche a diversi post dal tono commovente.

Ora che è nato Lorenzo, chissà se la coppia deciderà anche di convolare a nozze. In precedenza i due erano stati piuttosto vaghi sull’argomento, con Boni che era apparso più propenso a continuare la relazione senza vincoli matrimoniali. «Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo - aveva dichiarato l’attore -. È talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. È più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me. Ma se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei».