È Roberta Morise il nuovo flirt di Eros Ramazzotti

ROMA - Il nuovo flirt di Eros Ramazzotti ha un nome e un cognome: Roberta Morise. Lo rivela il settimanale Oggi, secondo cui la presentatrice calabrese sarebbe la fiamma indicata qualche giorno fa da Dagospia.

Il sito internet specializzato in gossip aveva parlato di un flirt tra il cantautore romano e una presentatrice tv della Rai, più giovane di lui. La Morise corrisponde all’identikit: ha 34 anni - 22 in meno di Eros - e da tempo lavora nella tv pubblica italiana.

Già concorrente di Miss Italia (nel 2004 arrivò quinta), la Morise ha poi partecipato a diverse trasmissioni Rai, prima con ruoli minori (come in “I Raccomandati” e “L’anno che verrà") e poi guadagnando sempre più spazio come showgirl: tra i programmi a cui ha preso parte anche “L’Eredità”, mentre dal 2018 ha affiancato Giancarlo Magalli nella conduzione de “I Fatti Vostri”.

Quanto alla vita privata, la Morise è stata per anni la fidanzata di un importante volto della Rai, Carlo Conti: la loro relazione è però terminata nel 2011. Successivamente, dal 2016 al 2019, è stata la compagna dell’imprenditore Luca Tognola. La notizia della relazione tra Eros e la Morise non è stata ancora commentata dagli interessati e vedremo se il cantautore si farà sentire sui social così come avvenne poche settimane fa, quando alcuni giornali e siti web raccontarono di un flirt tra lui e la pittrice venezuelana Valentina Bilbao: allora Eros smentì con forza il pettegolezzo.

In attesa di smentite, chissà c’è da chiedersi se la relazione tra il cantante e la Morisi avrà lunga vita o meno: in un’intervista concessa tempo fa a Chi, la showgirl indicò proprio nella differenza d’età una delle cause della fine della sua relazione con Carlo Conti…