Ferragnez, la festa di Leone con un ospite speciale

MILANO - Quello di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni è stato un compleanno “minimal” se contiamo gli invitati, ma davvero maxi per le emozioni.

Costretti a celebrarlo da soli a causa della quarantena da coronavirus - che i Ferragnez rispettano severamente - il rapper e la fashion blogger si sono dati comunque da fare per rendere speciale la giornata del piccolo Leone, nato il 19 marzo 2018. La giornata è cominciata con una torta preparata appositamente per l’occasione da mamma Chiara.

La preparazione del dolce, però, è stata piuttosto lunga e complicata, almeno a giudicare dai commenti sarcastici di papà Fedez su Instagram: «Stai giocando con il pongo?» le ha chiesto.

E poi, rivolto ai follower: «Se ci metteva un altro po’ diventava maggiorenne». Immediata la replica della Ferragni: «Almeno quest’anno non ha vomitato sopra la torta. Bravo amoreee». Ma il pezzo forte della giornata è arrivato dopo, quando la coppia s’è collegata con un ospite davvero speciale: Andrea Bocelli.

Il cantante s’è esibito in alcuni pezzi mentre la coppia diffondeva la sua esibizione sui social: davvero toccante la performance sulle note di “Con te partirò”, che ha catturato l’attenzione di migliaia di follower e riscosso un grande successo.

Ma per segnare il giorno speciale del piccolo non poteva mancare una dedica speciale sui social: «Buon compleanno amore della mia vita - ha scritto la mamma socialite. Due anni fa hai cambiato la mia vita per sempre e non potrei essere più benedetta a vedere il tuo bellissimo sorriso ogni giorno. Ti amo da impazzire amore mio».