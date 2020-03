Eros Ramazzotti, la sua nuova fiamma lavora in Rai? 

ROMA - Da quando è finito il matrimonio con Marica Pellegrinelli Eros Ramazzotti è spesso sui giornali e siti che si occupano di gossip, sempre pronti a raccontare presunti amori del cantante romano. Stavolta è Dagospia a lanciare una succosa indiscrezione: secondo il portale web, Eros avrebbe un flirt con una conduttrice tv della Rai.

Dagospia non rivela il nome della nuova fiamma segreta di Ramazzotti, ma spiega che si tratterebbe di una donna più giovane di lui che l’anno scorso aveva svelato di essere tornata single.

Al momento non si registrano smentite da parte di Eros, che invece aveva negato con forza attraverso il suo profilo Instagram l’ultimo flirt a lui attribuito, quello con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao.

I due erano stati paparazzato mentre ridevano e scherzavano - e nulla più - su una spiaggia di Miami, ma tanto era bastato a far scattare il pettegolezzo, poi smentito da Eros con un post piuttosto duro.

Vedremo se stavolta farà lo stesso, intanto c’è da registrare una notizia riguardante l’ex moglie Marica Pellegrinelli: sarebbe infatti terminata la relazione tra la modella e Charley Vezza.

La storia sarebbe finita a causa degli stili di vita troppo diversi tra i due: la Pellegrinelli ama stare in casa per seguire i figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria, mentre Vezza piace andare in giro per il mondo e fare vita mondana.