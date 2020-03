Gabriel Garko gay? L’amica non prende posizione

ROMA - Da tempo la presunta omosessualità di Gabriel Garko è uno degli argomenti preferiti di periodici e siti web specializzati nel gossip: d’altra parte parliamo di un autentico sex symbol, che nel corso della sua carriera ha affascinato il pubblico femminile. Eppure le voci sul suo conto continuano a circolare con insistenza, anche perché lo stesso Garko - con una certa astuzia sul piano della comunicazione - non le ha mai avallate o smentite in prima persona.

In particolare, negli ultimi tempi l’attore è stato ripetutamente visto in compagnia di un giovane ragazzo di nome Gabriele Rossi: che sia lui la persona che ha stregato il cuore di Garko? A dicembre lo stesso attore aveva dichiarato di essersi innamorato: «Il mio cuore è occupato e felice - aveva detto al settimanale “Mio” -. Tra noi due va tutto benissimo. Il fatto che io non dica cose private della mia vita non nuoce a nessuno».

Oggi a parlare della presunta omosessualità di Garko è una persona che lo conosce molto bene: Imma Battaglia, attivista Lgbt e compagna di Eva Grimaldi, grande ex proprio di Gabriel Garko. Intervistata dal Corriere della Sera la Battaglia si definisce un’amica dell’attore e interrogata sulla questione riguardante la sua omosessualità non prende posizione… «Ormai Gabriel è anche mio amico - le sue parole -, ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole». Una frase sibillina che non rappresenta una conferma ma neanche una smentita delle voci che riguardano Garko. Il mistero, insomma, resta tale.