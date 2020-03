Fedez dj sul balcone, la Ferragni attacca i passanti

Non solo la raccolta fondi che ha permesso di potenziare la terapia intensiva del San Raffaele di Milano: Fedez e Chiara Ferragni si confermano in prima linea contro l’emergenza coronavirus anche nella vita di tutti i giorni, sia sui social che nella vita reale. Al rapper il ruolo di poliziotto buono, mentre la moglie recita la parte della cattiva.

Per rendere più lieve la quarantena dei suoi follower su Instagram e dei suoi vicini di casa, Fedez ha realizzato un dj set sul balcone di casa, mixando una lunga serie di brani della tradizione italiana: da “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno a “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. Ad accompagnarlo il piccolo Leone, suo figlio, che s’è prodigato nel mettere a disposizione del papà tutti gli strumenti musicali a sua disposizione, per la buona riuscita dell’evento.

Mentre padre e figlio si divertivano sul balcone di casa, mamma Chiara si dava da fare sui social per bacchettare coloro che, incuranti delle indicazioni delle autorità, vanno ancora a spasso per la città di Milano. «Ragazzi noi fuori da City Life (il quartiere dove abitano i Ferragnez, ndr) continuiamo a vedere tantissima gente che fa jogging e corre anche in più di una persona. È una cosa che adesso è vietata ragazzi, non fatelo! Non è proprio il momento di andare a correre ora!». Queste le parole pronunciate dalla fashion blogger e imprenditrice in alcune Instagram Stories, in cui la Ferragni si conferma impegnatissima a promuovere comportamenti virtuosi per contrastare l’epidemia da coronavirus.