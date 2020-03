Caterina Balivo in rigida quarantena: «Non dormo con mio marito»

La maggior parte dei vip pare aver preso la quarantena per evitare il contagio da coronavirus davvero sul serio. In pochi, però, hanno adottato misure restrittive quanto quelle di Caterina Balivo, che in casa propria ha rinunciato addirittura… a dormire con suo marito. Lo ha confessato la stessa conduttrice durante un collegamento Skype con il programma “ItaliaSì”, andato in onda ieri al posto di “Domenica In”.

«Non dormo con mio marito da dieci giorni», ha dichiarato la Balivo, in compagnia del partner Guido Maria Brera. «Ti vergognavi di questa cosa? L’ho detta, mi è scappata», gli ha poi chiesto, prima di spiegare i motivi di questa decisione piuttosto drastica. «Abbiamo deciso così, metti caso che uno dei due si ammala, chi sta con i bambini, visto che abbiamo i nonni lontani e comunque non potremmo stare con loro?». La coppia, infatti, ha due figli piccoli: Guido Alberto di 7 anni e Cora, 2.

La Balivo ha anche raccontato la routine di casa sua e di come si stia dando da fare nel ruolo di mamma. «Mattina compiti, poi bisogna disegnare, poi si prepara il pranzo, giochiamo a nascondino. E poi c’è mio marito…», ha spiegato la presentatrice che poi ha svelato di non negarsi delle esibizioni al balcone durante i flash mob tanto in voga in tutta Italia. «Sì, canto con gli altri dal balcone. Mio figlio si vergogna, mio marito si chiude dentro… Dopo questo stop a casa secondo me i miei mi elimineranno».