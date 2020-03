Mara Venier in ansia per il marito: «È un soggetto a rischio»

ROMA - La paura da coronavirus contagia anche i vip. Mara Venier ha confessato che in questi giorni non riesce a dormire a causa dell’ansia per il marito, Nicola Carraro: il produttore cinematografico ha 78 anni e in passato ha sofferto di problemi respiratori, due fattori che non permettono alla “zia Mara” di stare tranquilla.

«Mio marito Nicola Carraro non è più un ragazzino - ha spiegato la Venier al settimanale Oggi -, in passato ha anche avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora sta chiuso in casa, non voglio che si muova».

Preoccupazioni legittime, quella della conduttrice di Domenica In, che però si stanno riflettendo sulla sua vita di tutti i giorni: «Sono giorni che dormo male - ha detto la Venier -, mi sento vulnerabile. Cerco di reagire, di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia».

Mara ha poi invitato i lettori a rispettare le indicazioni delle autorità: «Questo è il momento di essere responsabili, di seguire le direttive alla lettera. Dobbiamo stare a casa, dobbiamo fermarci tutti».

Infine, ha fornito qualche utile consiglio per trascorrere più felicemente la quarantena in casa: «Questo virus ci ha fatto capire quanto siamo vulnerabili - ha spiegato la conduttrice -, ma anche quali sono le cose che contano davvero. Riscopriamo la famiglia, le chiacchiere, il piacere di disegnare, di studiare una lingua o preparare le lasagne».