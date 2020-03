Fedez ai ferri corti sui social con "Hater" Parisi per la raccolta fondi contro il Covid-19

MILANO - L’iniziativa di solidarietà lanciata da Fedez e Chiara Ferragni per aiutare l’ospedale San Raffaele di Milano ad affrontare l’emergenza coronavirus si trasforma in una polemica web. A scatenarla è Heather Parisi, che su Twitter ha accusato la coppia di aver scelto la struttura sbagliata da sostenere in questo momento.

«Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del COVID2019 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)?», la domanda rivolta su Twitter ai Ferragnez dalla Parisi.

Una domanda accompagnata da un’accusa piuttosto pesante: «Mi sembra Robin Hood al contrario», la stoccata finale dell’ex ballerina. Stoccata alla quale Fedez ha prontamente risposto, ricordando come il San Raffaele, pur essendo una struttura privata, ha messo a disposizione del sistema sanitario nazionale la sua terapia intensiva.

«Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto…», la risposta piccata del rapper, che a sua volta ha concluso il suo tweet in maniera velenosa. «Ma tu - ha scritto Fedez - invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie?». Per la cronaca, la raccolta fondi lanciata da Ferragnez ha raggiunto i 3,6 milioni di euro.