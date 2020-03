Per Barbara D’Urso un ritorno di fiamma con l’ex? 

ROMA - Una cena romantica e nulla più, almeno per ora. Barbara D’Urso, una delle single più paparazzate del mondo dello spettacolo italiano, è stata “beccata” dal settimanale “Chi” in compagnia di un partner davvero speciale: si tratta di Felice Massa, avvocato più giovane di lei con cui aveva avuto una relazione in passato. Era la fine del 2013 e i due fecero coppia per un po’, prima durante una vacanza a Forte de’ Marmi e poi anche quando erano rientrati a Milano.

Una relazione che durò qualche mese, per poi tramontare: secondo i maligni anche per la differenza d’età, dato che Massa all’epoca aveva 40 anni e la D’Urso 56. Ora, quasi sette anni dopo, i due sono stati fotografati nuovamente insieme.

La D’Urso e il suo accompagnatore sono stati sorpresi insieme a tavola al ristorante, ma non hanno offerto conferme riguardo ad un flirt: erano seduti distanti, le mani non si sono sfiorate. Chi riporta anche le immagini del post-cena, con i due che sono andati via insieme in macchina dell’avvocato: nessun bacio catturato dal fotografo, solo un tenero abbraccio.

Dagli atteggiamenti, insomma, non sembra che Massa corrisponda all’amante misterioso che qualche settimana fa corteggiava la D’Urso con carezze e il regalo di un anello di brillanti. Insomma, il mistero si infittisce…