Belen e l’inglese del figlio Santi: «Il mio piccolo genio»

MILANO - È uno sveglio, Santiago De Martino, proprio come papà Stefano e la mamma Belen Rodriguez. Lo dimostra una Instagram story pubblicata dalla showgirl argentina che mostra l’inglese fluente del piccolo di casa.

Santiago, che ha 7 anni, frequenta infatti l’American School of Milan, un istituto internazionale privato che comprende classe dalle elementari alla scuola superiore e che naturalmente promuove l’utilizzo della lingua inglese nelle sue lezioni. Non conosciamo i suoi voti, ma il piccolo Santiago in questa materia è probabilmente uno dei migliori della classe.

Nel video postato dalla mamma “Santi” sfoggia un inglese perfetto mentre parla di Siri, l’assistente vocale dei dispositivi Apple: «Ogni volta che lo saluto, Siri mi dice come va?», dice Santiago.

«Quando gli ho chiesto: "Siri puoi trasformati in un ragazzo?", mi ha detto: "Non posso rispondere a questa domanda"... A volte Siri a volte diventa un ragazzo...». Una chiacchierata, quello del figlio di Belen, in inglese spigliato e con un ottimo accento, davvero sorprendente per un bambino tanto piccolo che ha cominciato da poco a frequentare le elementari.

I soldi di Stefano e Belen, insomma, sembrano ben spesi: la retta della scuola americana di Milano varia tra i 10mila e i 20mila euro… «È il mio piccolo genio», commenta Belen mentre Santiago si esercita: anche l’argentina, ogni tanto, fa sano sfoggio del suo orgoglio di mamma.