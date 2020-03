Belen racconta il “secondo primo bacio” con Stefano

Il primo bacio non si scorda mai, anche se è… il secondo. Parola di Belen Rodriguez, che ospite del programma Mediaset Verissimo ha raccontato l’attimo in cui è tornata definitivamente la pace tra lei e il marito Stefano De Martino, dopo la crisi che li aveva tenuti lontani per tre anni. Il momento in cui ha baciato per la prima volta Stefano dopo quel periodo di lontananza, un episodio importante perché è servito a rompere le incertezze di entrambi.

«Dopo tre anni di stop ci siamo ritrovati - ha raccontato Belen -. Il primo bacio dopo la rottura è avvenuto in una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l'ho baciato davanti a tutti. Poi io gli ho detto frequentiamoci, non diamoci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui». Tuttavia il definitivo crollo delle insicurezze dei due innamorati è arrivato poco dopo. «Un giorno, eravamo in macchina, si è fermato in autostrada e mi ha detto 'Tu sei la mia donna, non ti do opzioni, da qui non me ne vado’».

Da quel momento Belen e Stefano sono tornati insieme, innamoratissimi, al punto da progettare un secondo matrimonio. «Forse - ha detto a riguardo l’argentina - ma sarà con pochi amici». Un epilogo fiabesco per una coppia che per lungo tempo è sembrata finita. «L'amore se c'è c’è - ha spiegato Belen -. Dopo la rottura, non ci parlavamo. Ogni volta che ci vedevamo, non riuscivo a domare le emozioni e mi arrabbiavo con me stessa. Adesso ho imparato a farmi travolgere. Mi sono pentita di tante parole che gli ho detto in passato quando ero arrabbiata. Abbiamo preso davvero sottogamba quello che stavamo perdendo». E fortunatamente Belen e Stefano sono riusciti a rimediare.