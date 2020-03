Belen e l’ortografia, polemica con i follower

MILANO - È in Italia da anni, ma Belen Rodriguez non è ancora totalmente a suo agio con l’italiano scritto. Lo ha dimostrato in una story su Instagram, trasformatasi rapidamente in un piccolo incubo per la showgirl argentina: dopo aver descritto una ricetta, infatti, è stata bersagliata dalle critiche - spesso velenose - dei suoi follower, che le rinfacciavano i tanti errori di ortografia. Belen ha prima fatto buon viso a cattivo gioco, scusandosi per il suo italiano tutt’altro che perfetto, ma alla lunga s’è spazientita, lanciando una sfida ai suoi stessi critici.

Tutto ha inizio mentre la Rodriguez dà indicazioni ai fan su una ricetta con le cime di rapa: scrive qualche termine sbagliato, “evolizione” al posto di ebollizione, “agiustando” per aggiustando e “pepperoncino” per peperoncino. Errori venali, che però i follower non perdonano: piovono critiche e allora Belen si scusa. «Chiedo umilmente scusa a tutto il pubblico italiano per i miei errori - dice in una story -. Purtroppo qui non c’è il T9 e questo è il risultato». Poi spiega un altro motivo delle sue difficoltà: «In realtà, la cosa più importante è questa: in Argentina non ci sono le doppie però, siccome mi sono sentita ferita nell’orgoglio per tutti i commenti terribili, dopo dieci anni in Italia non posso fare questi errori. Quindi sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere».

Ma neanche l’atto di umiltà della showgirl convince i critici e così, alla fine, Belen sbotta, rilanciando la palla nel campo degli avversari. «Con questo t9 non sappiamo più scrivere - dice ridendo -, lancio una challenge di scrittura italiana e vediamo come ve la cavate!».