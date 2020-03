Emma Marrone: «Ecco perché finì la storia con Stefano De Martino»

ROMA - Ad anni dalla storia con Stefano De Martino, Emma Marrone ha parlato per la prima volta della fine di quella relazione. Lo ha fatto in un’intervista a Chi in cui ha spiegato che il rapporto con l’allora ballerino di “Amici” fu «travolto da uno tsunami»: un riferimento, tra le righe, a Belen Rodriguez? Probabile, anche se la cantante non nomina la showgirl argentina per cui Stefano perse la testa dopo due anni di relazione con Emma, conosciuta proprio negli studi di “Amici”.

Anche la storia tra Stefano e Belen è stata travagliata, i due si sono sposati, hanno fatto un figlio (Santiago) e si sono lasciati, prima di tornare d’amore e d’accordo. Ma prima di tutto questo, De Martino era il partner di Emma. «Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato - ha raccontato la cantante salentina a Chi -: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico».

Sembra chiaro il riferimento alla “cotta” di Stefano per Belen, evolutasi poi in una vera relazione. Lasciata dal partner, Emma non ha mai proferito parola sulla fine di quella relazione. «Ho saputo custodire i miei sentimenti - ha spiegato al settimanale -. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente». Il racconto di Emma va a smentire quello di Stefano, che ha sempre dichiarato che non fu Belen la causa della rottura del suo rapporto con la cantante salentina. Che presto arrivi una nuova versione dei fatti da parte del ballerino?