Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi: lei ha lasciato casa

NAPOLI - I fan attendevano da tempo che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciassero il loro matrimonio, ma probabilmente le nozze tanto attese non ci saranno mai. Almeno secondo Spy Magazine, che ha riportato la notizia di una nuova grave crisi della coppia di artisti. Una crisi culminata con l’abbandono da parte della Tatangelo della casa in cui vive da 10 anni con il suo compagno e con loro figlio Andrea.

Le voci di una relazione in difficoltà tra Anna e Gigi si inseguivano da qualche settimana, ma in pochi potevano immaginare sviluppi tanto gravi. La rottura sarebbe avvenuta quando la cantante s’è recata da single nel locale romano solitamente frequentato insieme al compagno.

Gigi D’Alessio non avrebbe gradito l’uscita solitaria della partner che avrebbe reagito con un gesto clamoroso: l’abbandono della casa in cui vive dal 2010 con D’Alessio. In questi giorni la Tatangelo sarebbe tornata a vivere nell’appartamento al centro di Roma dove, tre anni fa, si era rifugiata dopo la prima grave rottura con il compagno. Una rottura poi sanata, qualcuno dice soprattutto per il bene di Andrea.

Ma che le cose tra i due continuassero a non andare bene s’era capito già da un po’: lo scorso dicembre, ad esempio, la cantante aveva scoccato una frecciata al partner in diretta tv, durante lo show “20 anni che siamo italiani”. La conduttrice Vanessa Incontrada aveva rivolto un complimento a D’Alessio, dicendo «è molto simpatico, anche a casa lo è?», ricevendo però la risposta glaciale della Tatangelo: «A casa un po’ meno!». Un avvertimento, forse, rispetto a quanto avvenuto negli ultimi giorni.