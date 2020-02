Levante e Diodato “beccati” insieme a Milano

MILANO - Durante e dopo il Festival di Sanremo s’è discusso per giorni se “Fai Rumore", la canzone del vincitore Diodato, fosse o meno una dedica alla sua ex Levante. Messo alle strette in tv da Mara Venier, lo stesso Diodato non era riuscito a negare che l’ispirazione del pezzo gli fosse arrivata dalla storia con la cantante, ormai impegnata in un’altra relazione.

Per questo motivo, hanno “fatto rumore” (cit.) le foto pubblicate dal settimanale Chi, che ha beccato Levante e Diodato insieme, fotografandoli all’esterno di un locale di Milano. Attenzione, però, non si trattava di un’uscita romantica: insieme a loro anche musicisti, autori e discografici in quella che è sembrata più che altro una rimpatriata tra amici. Eppure l’idea che tra i due possa rinascere qualcosa continua a covare, d’altra parte se il tuo ex ti dedica una canzone così bella da vincere Sanremo, beh, qualche sospetto può nascere… Levante al momento si dice innamorata di un “uomo misterioso”, che i tanti esperti di gossip non sono ancora riusciti a scovare.

«Sono felicemente fidanzata», ha dichiarato qualche tempo fa la cantante a Verissimo, chiarendo poi il suo rapporto attuale con Diodato. «Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici».